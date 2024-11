2024-11-14 12:20:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆکی شارەوانیی سلێمانی، رایگەیاند، “بۆ یادی سلێمانی 240 نەمام لە چەند شوێنێکی سلێمانی دەڕوێندرێن”. لەیلا عومەر، سەرۆکی شارەوانیی…

