2024-11-14 13:18:06 - سەرچاوە: یاریگا

یاریگا – كۆمەڵەی وەرزشی دوبەی لیستی پاڵێوراوانی خەڵاتەكانی گڵۆب سۆكەریان بۆ ساڵی 2024 بڵاوكردەوە. ئاهەنگی دابەشكردنی خەڵاتەكانی گڵۆب سۆكەر لە 27ی مانگی داهاتوو دەبێت. لە لیستەكەدا 30 یاریزان پاڵێوراون بۆ بردنەوەی خەڵاتی باشترین یاریزانی ساڵ، كە هەریەك لە یاریزانان لیۆنێل مێسی، كریستیانۆ رۆناڵدۆ، ڤینیسیۆس جونیۆر و كیلیان ئێمباپێ دەبیندرێت. ? Get ready for an unforgettable …