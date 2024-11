2024-11-14 18:25:21 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكایەتیی شارەوانیی سلێمانی رایدەگەیەنێت، دەنگۆی بەكارهێنانی گردی مامەیارە بۆ پڕۆژە دوورە لەڕاستییەوە. بەپێی راگەیەندراوێكی سەرۆكایەتیی شارەوانیی سلێمانی كە…

