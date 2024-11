2024-11-14 18:25:21 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

حکومەتی هەرێمی کوردستان، رێنماییەکانی جێبەجێکردنی سەپاندنی قەدەغەی هاتوچۆی بۆ سەرژمێریی گشتیی دانیشتووان بڵاوکردەوە و دەڵێت، قەدەغەی هاتوچۆ لە…

The post رێنمایی جێبەجێکردنی سەپاندنی قەدەغەی هاتوچۆ بۆ سەرژمێریی گشتیی دانیشتووان appeared first on Esta Media Network.