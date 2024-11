2024-11-14 22:05:26 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سبەینێ یەكەم قۆناغی پڕۆسەی سەرژمێری لە هەرێم و عێراق دەستپێدەكات و تیمەكان سەردانی ماڵی هاوڵاتییان دەكەن بۆ زانینی…

The post سبەینێ یەكەم قۆناغی سەرژمێریی گشتی دانیشتووان دەستپێدەكات appeared first on Esta Media Network.