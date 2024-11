2024-11-14 23:35:24 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

شارەوانیی سلێمانی رایدەگەیەنێت، قیرتاوكردن و كۆنكرێتكردنی شەقام و كۆڵانەكان بەردەوامە سەرۆكایەتیی شارەوانیی سلێمانی، رایدەگەیەنێت، “هاوكات لەگەڵ ساڵیادی بونیادنانی…

