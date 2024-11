2024-11-14 23:35:24 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

نرخی کانزای زێڕ، بۆ نزمترین ئاستی دوو مانگی رابردووی دابەزی و هەر ئۆنسەیەکی بە 2570 دۆلار مامەڵەی پێوەدەکرێت.…

The post زێڕ نزمترین نرخی لەماوەی دوو مانگی رابردوو تۆمارکرد appeared first on Esta Media Network.