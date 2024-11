2024-11-15 10:09:06 - سەرچاوە: یاریگا

یاریگا – راپۆرتە رۆژنامەوانیەكان ئاشكرایانكرد كێبڕكێ لە نێوان لیڤەرپوول و ئارسیناڵ بۆ گواستنەوەی مارتن زومبێندی ئەستێرەی هێڵی ناوەندی ئیسپانیا هەیە. زوبیمێندی لە هاوینی ساڵی 2020 لە لاوانی ریال سۆسێدادەوە بۆ تیمی یەكەمی ئەو یانەیە بەرزكرایەوە و گرێبەستەكەی لەگەل سۆسێداد لە هاوینی ساڵی 2027 بەسەردەچێت. Liverpool and Arsenal both remain firmly in the hunt to sign …