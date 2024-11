2024-11-15 15:30:22 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی پێشمەرگەی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی بەرگریی عێراق، ئاگادارییەکیان بڵاوکردووەتەوە سەبارەت بە کردنەوەی خولی 115ی کۆلێژی سەربازی لە…

