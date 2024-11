2024-11-15 17:38:31 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە هەولێر، چەند کەسێک بەسەر چێشتخانەیەکدا دەدەن و خاوەنەکەی بەسەختی برینداردەکەن و پارەکانیشی دەبەن. بەپێی زانیارییەکانی تۆڕی میدیایی…

The post چەند کەسێک بەسەر چێشتخانەیەکی هەولێردا دەدەن و خاوەنەکەی بەسەختی برینداردەکەن appeared first on Esta Media Network.