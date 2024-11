2024-11-15 17:38:31 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی پلاندانانی عێراق ئاشکرایکرد، سەرژمێری گشتیی دانیشتووان کەسانی غەیرە عێراقیش دەگرێتەوە، بەڵام شێوازی پرسیارەکان لەوان بە هەمان شێواز…

The post وەزارەتی پلاندانان: سەرژمێریی دانیشتووان ئەو کەسانەش دەگرێتەوە کە عێراقی نین appeared first on Esta Media Network.