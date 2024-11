2024-11-16 00:10:21 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

توێژینەوەیەکی نوێ دەریخستووە کە دانیشتن بۆ ماوەیەکی زۆر بۆ تەندروستیمان خراپترە لەوەی بیرمان لێدەکردەوە، بە تێکڕا 60 کاتژمێر…

The post دانیشتنی 60 کاتژمێر لە هەفتەیەکدا وادەکات زووتر پیرببیت appeared first on Esta Media Network.