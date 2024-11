2024-11-16 16:00:22 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

باڵیۆزی عومان لە عێراق، رایگەیاند بەمەبەستی بەشداریکردنی هاندەرانی عێراق لە یاری قۆناغی کۆمەڵەکانی پاڵاوتنی کیشوەری ئاسیا بۆ جامی…

The post وڵاتێک ڤیزای ئەلیکترۆنی بێ بەرامبەر بە عێراقییەکان دەدات appeared first on Esta Media Network.