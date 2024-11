2024-11-16 18:05:21 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

شازادەی جێنشینی سعودییە تووشی نەخۆشییەک بووە لە کەناڵی گوێیدا و بەهۆیەوە ناتوانێت بە فڕۆکە گەشت بکات. ئاژانسی هەواڵی…

