2024-11-17 10:36:06 - سەرچاوە: یاریگا

یاریگا – ئیدارەی یانەی مانچێستەر سیتی ئینگلیزی ئۆفەرێكی خەیاڵی بۆ نوێكردنەوەی گرێبەستی ئێرلینگ هالاند ئەستێرەی نەرویجی یانەكەی ئامادەكردووە. هالاند لە ساڵی 2022 لە ریزەكانی بۆڕووسیا دۆرتموندەوە بە بەهای 60 ملیۆن یۆرۆ پەیوەندی بە مانچێستەر سیتیەوە كرد. گرێبەستەكەی هالاند لەگەڵ سیتیزن لە هاوینی ساڵی 2027 بەسەردەچێت. ?Man City confident Erling Haaland will sign new contract to …