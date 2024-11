2024-11-17 10:55:22 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەهۆی تەقینەوەی بۆمبێک لە خورماتوو، سێ ئەفسەر کوژران و دوانی دیکەش برینداربوون. پەیامنێری تۆڕی میدیایی ئێستا لە کەرکوک…

