2024-11-17 10:55:22 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەردەوامیی سزادانی کادیر و لایەنگرانی یەکێتی لە سنووری پارتی بەردەوامە بە گوێرەی نووسراوێکی نهێنی و تایبەت کە وێنەیەکی…

The post بەهۆی ئەوەی لە خێزانێکی یەکێتین کارمەندێکی پۆلیس لە زاخۆوە بۆ کۆیە گواسترایەوە appeared first on Esta Media Network.