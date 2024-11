2024-11-17 10:55:22 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمڕۆ قۆناغی یەکەمی پرۆسەی سەرژمێری دەستپێدەکات. دەستەی ئاماری هەرێم لە راگەیەندراوێکدا بڵاویکردەوە، رۆژی 17ی تشرینی دووەمی 2024 قۆناغی…

The post ئەمڕۆ پرۆسەی سەرژمێری دەستپێدەکات appeared first on Esta Media Network.