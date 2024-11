2024-11-17 11:50:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کەشناسیی هەرێم رایگەیاند، سبەی شەو ئەگەری بارینی بەفر هەیە لەناوچە شاخاوییەکانی دهۆک و لە ناوچەکانی دیکەش ئەگەری بارینی…

The post کەشناسیی هەرێم: سبەی شەو ئەگەری بارینی بەفر و باران هەیە appeared first on Esta Media Network.