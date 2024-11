2024-11-17 11:50:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرى دەستەى ئامارى سلێمانى باس لەو هۆکارانە دەکات کە هاوڵاتییان دەتوانن لەڕێیانەوە بژمێرە رەسمییەکانی سەرژمێری بناسنەوە. شوان جەبار،…

The post بژمێرە رەسمییەکانی سەرژمێری چۆن بناسینەوە؟ appeared first on Esta Media Network.