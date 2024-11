2024-11-17 11:50:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەهۆی پابەند نەبوون بە مەرج و رێنماییەکانی کارکردن و هەبوونی منداڵی خوار 18 ساڵ هۆڵێکی بلیارد لە سلێمانی…

