2024-11-17 15:05:22 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی بەغداد دەست بەسەر 13 پارچە ئاڵتون بە کێشی 13 هەزار و 700 گرامدا گیرا کە…

