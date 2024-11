2024-11-17 15:05:22 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرى دەستەى ئامارى سلێمانى باس لەو هۆکارانە دەکات کە لە پشت پرسیارەکانی پەیوەست بە ئامێرەکانی نێو ماڵەکانن و…

