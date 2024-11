2024-11-17 16:10:33 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكی یەكێتی هاوخەمی بۆ شەهیدبوونی پلەدارێكی پێشمەرگە و پلەدار و سەربازێكی سوپای عێراق دەردەبڕێت و دەڵێت، “ناهێڵین خوێنی…

The post بافڵ جەلال تاڵەبانی: تۆڵەی شەهیدان لە ئەستۆی ئێمەیە appeared first on Esta Media Network.