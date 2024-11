2024-11-17 17:10:21 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە نووسراوێكی رەسمیدا كە پارێزگای سلێمانی ئاراستەی بانكی ناوەندیی عێراقی كردووە داوادەكات پڕۆسەی بەبانکیکردنی مووچەی مووچەخۆرانی پارێزگاكە دەستپێبكات.…

