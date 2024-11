2024-11-17 17:10:21 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەرپرسێکی ئێرانی رایدەگەیەنێت، گەشتوگوزاری هەرێم دەیانەوێت گەشتی ئاسمانی راستەوخۆی نێوان هەرێم و شاری سنە و لەوێشەوە بۆ دورگەی…

The post گەشتی ئاسمانیی نێوان هەولێر – سنە دەستپێدەکات appeared first on Esta Media Network.