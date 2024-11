2024-11-17 18:25:57 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرچاوەیەك كە قسەی بۆ تۆڕی میدیایی ئێستا كردووە دەڵێت، “بۆیەكەمین جار لە مێژوودا سوپای توركیا لە ترسی پەكەكە،…

The post توركیا ناوچەی بارزان داگیردەكات appeared first on Esta Media Network.