2024-11-17 18:25:57 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری پێشمەرگە رایگەیاند، خەڵکی کوردستان دڵنیا دەکەینەوە هێزی پێشمه‌رگه له‌ ئاماده‌باشی تەواودایە بۆ پاراستنی خەڵک و خاکی کوردستان…

