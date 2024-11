2024-11-17 19:25:22 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لیژنەی باڵای ئەمنیی هەرێمی كوردستان داوا لە هاوڵاتییان دەكات، لە ئەمڕۆوە بگەڕێنەوە زێدی خۆیان بۆ ئەوەی لە رۆژانی…

The post لیژنه‌ی باڵای ئه‌منيی هه‌رێم داوایه‌ك ئاڕاسته‌ی هاوڵاتیيان ده‌كات appeared first on Esta Media Network.