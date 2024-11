2024-11-17 21:20:21 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ئاشکرایدەکات، بە ئەگەری زۆرەوە لەم هەفتەیەدا بەغداد مووچەی مانگی 10 ی مووچەخۆرانی هەرێم دەنێرێت.…

