2024-11-18 09:00:21 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

عەتوان عەتوانی سەرۆکی لیژنەی دارایی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایگەیاند، لە داهاتووتدا ئەنجامەکانی سەرژمێریی گشتیی دانیشتووان دەکرێتە پێوەر…

