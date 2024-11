2024-11-18 10:15:22 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بە بەشداریی زیاتر لە 40 وڵات، لوتکەی G20 لە بەرازیل بەڕێوەدەچێت. لویس ئیناسیۆ لولا دا سیلڤا، سەرۆکی بەرازیل…

The post لوتکەی G20 بەڕێوەدەچێت appeared first on Esta Media Network.