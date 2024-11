2024-11-18 14:40:24 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەنجومەنی پارێزگای کەربەلا بڕیاریدا سبەینێ سێشەممە بکاتە پشووی فەرمی لە سنووری پارێزگاکەی. ئەمڕۆ دووشەممە ئەنجومەنی پارێزگای کەربەلا بە…

The post لە پارێزگایەک سبەینێ کرایە پشوو appeared first on Esta Media Network.