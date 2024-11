2024-11-18 14:40:24 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

كۆمسیۆنی باڵای هەڵبژاردن رایدەگەیەنێت، سەرجەم تانەكانی سەر هەڵبژاردنی پەرلەمانی كوردستان لەلایەن دەستەی دادوەرییەوە رەتكرانەوە. نوێدەكرێتەوە..

