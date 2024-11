2024-11-18 20:20:21 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی خوێندنی باڵا بڕیاریدا بە ئامادەکردنى پرۆپۆزەلى کردنەوەى زانکۆیەکى تایبەت بە بوارى پزیشکى لە سلێمانى و ئامادەکردنى پرۆپۆزەلى…

The post ئامادەكاری بۆ کردنەوەى زانکۆیەکى تایبەت بە بوارى پزیشکى لە سلێمانى دەكرێت appeared first on Esta Media Network.