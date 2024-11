2024-11-19 00:20:25 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بریكاری پێشووتری وەزارەتی دارایی عێراق هۆكاری نەناردنی مووچەی مانگی 10ی مووچەخۆرانی هەرێم ئاشكرادەكات و دەڵێت، “كێشە لە لیستی…

The post هۆكاری نەناردنی مووچەی مانگی 10 ئاشكرابوو appeared first on Esta Media Network.