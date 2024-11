2024-11-19 09:15:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەلێکسی کۆکۆرین، زانای کەشوهەوا رایگەیاند، ساڵی 2024 ژمارەی پێوانەیی دەشکێنێت و دەبێتە گەرمترین ساڵ لەمێژووی کەشناسیدا. بە وتەی…

The post زانایەکی کەشوهەوا: 2024 گەرمترین ساڵی مێژووە appeared first on Esta Media Network.