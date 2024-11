2024-11-19 10:15:23 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دارا رەشید وەزیری پلاندانانی هەرێم رایگەیاند، هەر هاوڵاتییەک بگەڕێتەوە بۆ زێدی خۆی لە کەرکوک و شوێنی مانەوەی نەبێت…

