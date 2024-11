2024-11-19 11:45:22 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری سامانە سروشتییەکانی هەرێم بە وەکالەت رایگەیاند، لە سەرەتای ساڵی داهاتووەوە هەناردەی نەوتی هەرێمی کوردستان بۆ دەرەوە دەستپێدەکاتەوە.…

