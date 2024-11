2024-11-19 14:10:21 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق كۆبوونەوەی ئاسایی هەفتانەی خۆی ئەنجامدەدات. نووسینگەی راگەیاندنی سەرۆك وەزیران بڵاویكردەوە، بە سەرۆكایەتیی محەمەد شیاع سودانی،…

The post ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق كۆدەبێتەوە appeared first on Esta Media Network.