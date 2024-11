2024-11-19 14:10:21 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

هۆتێلێک بێبەرامبەر پێشوازی لە هاوڵاتییانی ناوچە کوردستانییەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم دەکات بۆ ئەوەی بەشداری لە سەرژمێری بکەن. عەلی…

The post تایبەت بە سەرژمێری، هۆتێلێک بێبەرامبەر پێشوازی لە هاوڵاتییان دەکات appeared first on Esta Media Network.