2024-11-19 16:35:25 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆك وەزیرانی عێراق ئەنجامدانی سەرژمێری بە هەنگاوێكی گرنگی شارستانی ناودەبات و داواش لە هاوڵاتییان دەكات پابەندی قەدەغەی هاتوچۆ…

