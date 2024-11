کەنەدا پلانگێڕییەکی ئێرانی بۆ کوشتنی وەزیرێکی پێشوو پووچەڵ کردووەتەوە

2024-11-19 17:11:13 - سەرچاوە: دەنگی ئەمەریکا

بەرپرسانی کەنەدا لەمدواییانەدا گوایە پلانگێڕییەکی ئێرانییان پووچەڵ کردووەتەوە بۆ کوشتنی ئێروین کۆڵتەر، کە پێشتر وەزیری داد بووە و بە توندی ڕەخنەی لە تاران گرتووە، ئەمەش بەپێی ڕێکخراوەکەی کۆڵتەر. کۆڵتەری تەمەن 84 ساڵ لە ساڵی 2003 ەوە بۆ ساڵی 2006 وەزیری داد و دادوەری گشتی کەنەدا بووە. لە ساڵی 2015 دا خانەنشین بوو، بەڵام تەنانەت دوای ئەوەش بەردەوام بووە لە چالاکییەکانی لەگەڵ ئەو ڕێکخراوانەدا کە کەمپین بۆ مافەکانی مرۆڤ دەکەن لە سەرانسەری جیهاندا. ڕۆژنامەی The Globe and Mail باسی لەوە کرد کە لە 26 ی مانگی 10 دا بە کۆڵتەر وتراوە کە ڕووبەڕووی مەترسییەکی کوشتنی بووەتەوە لەلایەن بریکارەکانی ئێرانەوە. ڕۆژنامەکە وتی بەرپرسانی کەنەدا شوێن دوو گومانلێکراو کەوتوون لە پلانگێڕییەکەدا، ئەوەش بەپێی سەرچاوەیەکی نەناسراو. لە ئیمەیڵێکدا بۆ دەزگای هەواڵی فرانس پرێس، سەنتەری ڕاول واڵینبێرگ بۆ مافەکانی مرۆڤ، کە کۆڵتەر سەرۆکە نێودەوڵەتییەکەیەتی، ڕاپۆرتەکەی The Globe and Mail ی پشتڕاست کردەوە. براندن گۆلفمانی وتەبێژی ڕێکخراوەکە وتی کۆڵتەر " ئاگاداری وردەکارییەکان نیە سەبارەت بەوەی ئایا کەس دەستگیرکراوە یاخود نا." وتەبێژی پارێزراویی گشتی کەنەدا دۆمێنیک لوبلانک ڕەتی کردەوە لێدوان بدات و بە فرانس پرێسی وت " بەهۆی هۆکاری ئاسایشیەوە ناتوانین لێدوان لەسەر ئۆپەراسیۆنە تایبەتەکانی پۆلیسی شاهانەی کەنەدا بدەین یاخود پشتڕاستییان بکەینەوە." وەزیرێکی دیکەی باڵای حکومەتی کەنەدا فرانسوا فیلیپ شامپەین وتی پلانگێڕییەکە " زۆر جێی نیگەرانییە." هاوکات پەرلەمانی کەنەدا ستایشی کارەکانی کۆڵتەری کرد لە داکۆکیکردن لە مافەکانی مرۆڤ و " سەرکۆنەی هەڕەشەکانی کوشتنی کۆڵتەری کرد لەلایەن بریکارەکانی ڕژێمێکی دەرەکییەوە." زیاتر لە ساڵێکە کۆڵتەر لەلایەن پۆلیسەوە پارێزگاریی لێدەکرێت، ئەوەش دوای هێرشەکانی 7 ی مانگی 10 ی ساڵی 2023 ی حەماس بۆ سەر ئیسڕائیل. کۆڵتەر کە جووە و بە توندی پشتگیری لە ئیسڕائیل دەکات، لە سەرانسەری جیهاندا هەوڵی بۆ ئەوە داوە سوپای پاسدارانی ئێران وەکو لایەنێکی تیرۆریستی بناسێندرێت. کەنەدا زیاتر لە 10 ساڵ لەمەوبەر پەیوەندییە دیبلۆماتییەکانی لەگەڵ ئێراندا بڕی، لە مانگی شەشدا سوپای پاسدارانی ئێرانی وەکو گروپێکی تیرۆریستی قەدەغەکرد. لەو کاتەدا وتی بەرپرسانی ئێران بەردەوام " مافەکانی مرۆڤییان لە ناوخۆ و دەرەوەی ئێراندا پشتگوێ خستووە." کۆڵتەر وەکو پارێزەر، نوێنەرایەتی زیندانییە سیاسییە ئێرانییەکان و دەربەدەرە ئێرانییەکانیشی کردووە. کچەکەی، میشال کۆڵتەر ونش، سیاسییەکی ئیسڕائیلییە و دیبلۆماتکارێکە کە پێشتر لە پەرلەمانی ئیسڕائیلدا پەرلەمانتار بووە. سەرچاوە/فرانس پرێس/ دەنگی ئەمەریکا