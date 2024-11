2024-11-19 19:05:24 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

هەڵبژاردەی نیشتمانیی عێراق کاتژمێر 7:00ی ئەمشەو رووبەڕووی هەڵبژاردەی عومان دەبێتەوە لە قۆناغی پاڵاوتنەکانی کۆمەڵەی ئاسیا بۆ جامی جیهانیی…

The post متمانەت بە هەڵبژاردەی عێراق هەیە لە هەڵبژاردەی عومان بباتەوە؟ appeared first on Esta Media Network.