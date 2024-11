روبن ئامۆریم دەیەوێت پێنج یاریزانی مانچێستەر یونایتد بفرۆشێت

2024-11-20 09:18:06 - سەرچاوە: یاریگا

یاریگا – راپۆرتە رۆژنامەوانیەكان ئاشكرایانكرد، روبن ئامۆریم راهێنەری پۆرتوگالی یانەی مانچێستەر یونایتدی ئینگلیزی، دەیەوێت ریزەكانی یانەكەی رێكبخاتەوە. لە ماوەی رابردوودا ئیدارەی مانچێستەر یونایتد ئێریك تێن هاخ راهێنەری هۆڵەندی یانەكەیان لە پۆستەكەی دوورخستەوە و روبن ئامۆریم راهێنەری پۆرتوگالیان لە جێگای دانا. ?? – Ruben Amorim: “Good movement, Mase.” Mason Mount impressing in training. Also, notice the …