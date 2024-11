یاریزانێكی بارسێلۆنا ماوەیەكی زیاتر لە یاریگاكان دووردەكەوێتەوە

2024-11-20 10:45:06 - سەرچاوە: یاریگا

یاریگا – راپۆرتە رۆژنامەوانیەكان زانیاری نوێیان دەربارەی پێكانەكەی ئاندرێس كریستێنسن ئەستێرەی دانیماركی یانەی بارسێلۆنای ئیسپانی ئاشكرا كرد. كریستێنسن لە هاوینی ساڵی 2022 لە ریزەكانی چێڵسیەوە بە گرێبەستێكی ئازاد پەیوەندی بە بارسێلۆناوە كرد. گرێبەستەكەی بەرگریكارە دانیماركیەكە لەگەڵ یانە كاتالۆنییەكە لە هاوینی ساڵی 2026 بەسەردەچێت. ❗️Andreas Christensen has undergone surgery on his Achilles heel for both feet. …