2024-11-20 11:25:21 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەوزەواتەکان بەوە جیادەکرێنەوە کە رێژەیەکی بەرزی ریشاڵیان تێدایە بەو هۆیەشەوە بژاردەیەکی گونجاون بۆ ئەو کەسانەی نەخۆشی شەکرەیان هەیە.…

The post بەم سەوزانە شەکرەت دابەزێنە appeared first on Esta Media Network.