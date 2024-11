2024-11-20 17:50:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

هاتوچۆی دهۆک رایدەگەیەنێت، کامێراکانی تۆمارکردنی سەرپێچیی هاتوچۆ لە ناو سەنتەری دهۆک و قەزای شێخان کەوتوونەتەکار. بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی دهۆک،…

The post هاتوچۆی دهۆک: کامێراکانی تۆمارکردنی سەرپێچیی هاتوچۆ لە ناو سەنتەری دهۆک کەوتوونەتەکار appeared first on Esta Media Network.