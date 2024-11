2024-11-20 19:30:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

قوباد تاڵەبانی ئەمڕۆ لە كەركوك بەشداریی لە سەرژمێری گشتیدا كرد و لە پەیامێكیدا رایگەیاند، كەركوكی بوون شانازییە و…

The post قوباد تاڵەبانی: كەركوكی بوون شانازییە appeared first on Esta Media Network.