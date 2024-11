2024-11-20 21:35:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

یەكێتیی زانایانی ئاینیی ئیسلامیی كوردستان رایدەگەیەنێت، لە كاتی سەردانی تیمەكانی سەرژمێریی گشتی بۆ تۆماركردنی كەسەكان، هەر كەسێك زانیاری…

